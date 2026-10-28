Два пассажирских поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Два высокоскоростных поезда столкнулись в Испании, есть погибшие Два пассажирских поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Москва28 окт Вести.Два пассажирских высокоскоростных поезда столкнулись в Испании на линии между Мадридом и Севильей, есть погибшие, пишет местная газета ABC со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, трагедия произошла утром 28 октября неподалеку от станции города Урда.

Источники в полиции подтверждают ABC, что в результате аварии есть погибшие говорится в публикации

По данным газеты Pais, в аварии пострадали десятки человек. В Министерстве транспорта изданию заявили, что, предварительно, один поезд врезался в другой сзади, два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Сообщается, что движение на участке железной дороги между Мадридом и Андалусией временно приостановлено. На месте аварии работают экстренные службы. Причины столкновения поездов устанавливаются.