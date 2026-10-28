Москва28 октВести.Посольство России в Испании выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крупной железнодорожной аварии, произошедшей в провинции Толедо.
Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшимговорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале
В среду в испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По данным местных СМИ, жертвами происшествия стали как минимум 50 человек, еще более 179 получили ранения.