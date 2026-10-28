Посольство РФ выразило соболезнования близким погибших в аварии в Испании

Посольство РФ выразило соболезнования после железнодорожной аварии в Испании Посольство РФ выразило соболезнования близким погибших в аварии в Испании

Москва28 окт Вести.Посольство России в Испании выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крупной железнодорожной аварии, произошедшей в провинции Толедо.

Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале

В среду в испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По данным местных СМИ, жертвами происшествия стали как минимум 50 человек, еще более 179 получили ранения.