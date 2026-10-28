Москва28 октВести.В двух поездах, столкнувшихся в испанской провинции Толедо, суммарно находилось 544 пассажира. Об этом заявила пресс-секретарь правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья.
По ее словам, которые приводит испанский телеканал RTVE, в числе пассажиров был один младенец.
В поезде Iryo №6076 было 146 пассажиров и один младенец, а в поезде №2080 было 397 пассажировсказала Падилья
Утром 28 октября на линии Мадрид - Андалусия в провинции Толедо два высокоскоростных поезда столкнулись. В результате инцидента погибли не менее 64 человек, еще около 80 пострадали.