Столкновение в Испании поездов произошло после сбоя в работе компьютеров

Министр транспорта Испании назвал причину ЧП с поездами Столкновение в Испании поездов произошло после сбоя в работе компьютеров

Москва28 окт Вести.Столкновение поездов в Испании произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности, заявил испанский министр транспорта Оскар Пуэнте.

Сегодня в испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По данным местных СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли.

Как заявил журналистам Оскар Пуэнте, утром вследствие сбоя связи между тремя компьютерами отключилась система LZB (автоматическая система непрерывного управления высокоскоростными поездами).

В результате на участке протяженностью 63 километра система осталась без системы безопасности LZB сказал он журналистам

В это время на этом участке находились шесть поездов, все из них остановились. Но потом диспетчерский центр разрешил возобновить движение поезду компании Renfe, который и столкнулся со стоявшим на путях поездом Iryo.

Почему диспетчеры разрешили одному поезду возобновить движение, в то время как другой состав все еще стоял на путях, министр транспорта назвал "необъяснимым".

На вопрос о том, рассматривает ли Пуэнте возможность отставки после аварии, он отказался обсуждать свое политическое будущее и сказал, что сейчас приоритетом является выяснение обстоятельств произошедшего и устранение последствий катастрофы, пишет газета El Pais.