Санчес объявил траур в Испании после столкновения двух поездов в Толедо

В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Толедо Санчес объявил траур в Испании после столкновения двух поездов в Толедо

Москва28 окт Вести.В Испании объявили трехдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Толедо. Дни траура пройдут 29, 30 и 31 октября, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес в эфире телеканала RTVE.

Столкновение двух высокоскоростных поездов произошло утром в среду. По предварительным данным, погибли около 70 человек, еще 179 получили травмы. По версии испанских СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора, управлявшего движением после отказа автоматических систем.

В стране отменили развлекательные мероприятия и призвали жителей сдавать кровь для пострадавших.