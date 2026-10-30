El Pais: ЧП с поездами может привести к политическому кризису в Испании

В Испании заявили о возможном политическим кризисе из-за ЧП с поездами El Pais: ЧП с поездами может привести к политическому кризису в Испании

Москва30 окт Вести.Катастрофа на железной дороге в испанской провинции Толедо может привести к политическому кризису в правительстве премьер-министра страны Педро Санчеса и изменить ход предвыборной кампании.

Санчес продолжает поддерживать министра транспорта страны Оскара Пуэнте, который является "ключевой политической фигурой для него и основополагающим элементом кампании". При этом премьер заявил, что два таких инцидента за год после 35 лет отсутствия аварий – это "неприемлемо". Данное заявление вызвало предположения о возможной отставке министра после завершения траура и появления новых подробностей расследования, пишет газета El Pais.

Партия Vox развернула атаку, указав на Санчеса как на виновника, и даже [коалиция] "Широкий фронт" ужесточила свою позицию, требуя политической ответственности… Правительство готовится к затяжному кризису, который может продлиться до выборов через месяц, что приведет к хаосу в предвыборной кампании и полностью изменит ее направленность сказано в публикации

28 октября на железной дороге в Толедо столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда, в которых, по примерным подсчетам, ехали около 550 человек. Причиной столкновения поездов мог стать компьютерный сбой и последующие действия диспетчеров.

Сначала из-за потери связи между серверами отключилась немецкая система безопасности LZB. В результате на участке в 63 километра перестал работать электронный контроль движения поездов. Шесть составов, находившихся на линии, совершили экстренную остановку.

Вскоре после сбоя диспетчеры разрешили одному из поездов возобновить движение. Состав продолжил путь и столкнулся с другим поездом, стоявшим на путях. Министр транспорта назвал решение диспетчеров разрешить движение "необъяснимым".

29 октября газета El Pais сообщила, что число погибших в результате катастрофы на железной дороге в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.