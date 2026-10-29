Москва29 октВести.Число жертв столкновения поездов в центральной Испании выросло до 69, ранены около 200 человек, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на президента автономного сообщества Кастилия-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паге.
Ранее сообщалось о 64 погибших при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо.
…На месте… обнаружено еще одно тело, в результате чего число погибших достигло 69 человек. Около 200 человек получили раненияговорится в сообщении
Отмечается, что из числа раненых 53 остаются в больницах Кастилии - Ла-Манчи, 56 человек выписаны.
Премьер Испании Педро Санчес заверил, что меры безопасности на железных дорогах будут усилены, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.
В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Толедо.
Столкновение поездов в Испании произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности, заявлял испанский министр транспорта Оскар Пуэнте.