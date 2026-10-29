Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 69

Ж/д катастрофа в Испании унесла уже 69 жизней Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 69

Москва29 окт Вести.Число жертв столкновения поездов в центральной Испании выросло до 69, ранены около 200 человек, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на президента автономного сообщества Кастилия-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паге.

Ранее сообщалось о 64 погибших при железнодорожной катастрофе в провинции Толедо.

…На месте… обнаружено еще одно тело, в результате чего число погибших достигло 69 человек. Около 200 человек получили ранения говорится в сообщении

Отмечается, что из числа раненых 53 остаются в больницах Кастилии - Ла-Манчи, 56 человек выписаны.

Премьер Испании Педро Санчес заверил, что меры безопасности на железных дорогах будут усилены, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.

В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Толедо.

Столкновение поездов в Испании произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности, заявлял испанский министр транспорта Оскар Пуэнте.