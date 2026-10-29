Папа Римский выразил соболезнования в связи с трагедией с поездами в Испании

Папа Римский выразил соболезнования по поводу гибели людей в ЧП на ж/д в Испании Папа Римский выразил соболезнования в связи с трагедией с поездами в Испании

Москва29 окт Вести.Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования по поводу столкновения поездов на железной дороге в испанской провинции Толедо, в результате которой погибли 69 человек. Об этом говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В послании сообщается, что понтифик опечален произошедшим и "возносит молитвы за вечный покой погибших".

Святой Отец также выражает искренние соболезнования семьям погибших, слова утешения, неподдельную заботу и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим написано в телеграмме

Речь идет о трагедии, которая произошла в Толедо утром 28 октября. На железной дороге столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда, в которых, по примерным подсчетам, ехали около 550 человек.