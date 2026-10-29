El Pais: число жертв столкновения поездов в Испании увеличилось до 74 человек

Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло до 74 El Pais: число жертв столкновения поездов в Испании увеличилось до 74 человек

Москва29 окт Вести.Число погибших в результате катастрофы на железной дороге в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек. Об этом пишет газета El Pais.

Данные о погибших предоставил орган, ответственный за расследование инцидента (AITAT).

В опубликованном сегодня днем ​​отчете повысил предварительное число погибших до 74. В результате аварии пострадали около 200 человек отмечается в публикации

28 октября на железной дороге в Толедо столкнулись два высокоскоростных пассажирских поезда, в которых, по примерным подсчетам, ехали около 550 человек. Причиной столкновения поездов мог стать компьютерный сбой и последующие действия диспетчеров.

Сначала из-за потери связи между серверами отключилась немецкая система безопасности LZB. В результате на участке в 63 километра перестал работать электронный контроль движения поездов. Шесть составов, находившихся на линии, совершили экстренную остановку.

Вскоре после сбоя диспетчеры разрешили одному из поездов возобновить движение. Состав продолжил путь и столкнулся с другим поездом, стоявшим на путях. Министр транспорта назвал решение диспетчеров разрешить движение "необъяснимым".