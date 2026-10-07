Москва7 окт Вести.В Испании намечается первая за 14 лет всеобщая забастовка, которая продлится 24 часа. Протестующие выступают за принятие мер против жилищного кризиса в стране. Об этом заявил представитель Профсоюза арендаторов жилья, пишет RTVE.

Организация уже разбила палаточный лагерь в центре Мадрида и координирует протест вместе с Профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий Испании и Всеобщим союзом трудящихся, генеральный секретарь которой Пепе Альварес также подтвердил дату начала забастовки.

Протесты в королевстве начались после резонансного случая с 87-летней Марикармен Абаскаль. Ее выселили из квартиры, где она прожила много лет. Женщина попала в больницу. После на улицы городов вышли тысячи испанцев.

Парламент Испании отказался принять поправки в жилищное законодательство, после чего премьер-министр Педро Санчес распустил его. Досрочные выборы новых депутатов должны состояться 29 ноября.