Крупнейшая за 14 лет забастовка в Испании охватила 4 млн человек

Недоступное жилье и рост цен вывели 4 млн испанцев на забастовку Крупнейшая за 14 лет забастовка в Испании охватила 4 млн человек

Москва12 ноя Вести.Крупнейшая за 14 лет всеобщая забастовка прошла в Испании 11 ноября: рабочие требовали повышения зарплат и доступного жилья, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, в акции участвовали около 4 млн человек (около 20% всех занятых в стране), ее поддержали два крупнейших профсоюза - Всеобщий союз трудящихся (UGT) и Рабочие комиссии (CCOO).

Организатором забастовки выступил Союз арендаторов, профсоюзы присоединились к нему под лозунгом "Зарплата, жилье, цены", указывая на падение покупательной способности и острый жилищный кризис. В Мадриде, по оценке спикера регионального правительства Мигеля Анхеля Гарсии, на забастовку вышли около 9,57% госслужащих и до 30% сотрудников школ.

Нынешняя акция стала первой массовой забастовкой с 2012 года, когда испанцы протестовали против жестких мер экономии, вызванных мировым финансовым кризисом.

В результате в стране отменили почти 300 авиарейсов и примерно четверть рейсов высокоскоростных поездов. Зафиксировано около 476 инцидентов, задержаны порядка 40 человек, в ряде мест протесты переросли в стычки с полицией. По данным RTVE, задержанных было по меньшей мере 18 в Барселоне, 15 в Мадриде и 16 в различных частях Страны Басков.

На крупнейшем в Испании продовольственном рынке Mercamadrid в Мадриде полиция применила перцовый газ, медицинская помощь потребовалась как минимум 13 протестующим.

В Барселоне беспорядки продолжились после официального завершения забастовки: демонстранты жгли мусорные контейнеры, в полицию летела пиротехника, некоторые разбивали витрины магазинов, включая Apple Store. Дороги перекрывали в разных районах Каталонии, а в Мадриде члены Союза арендаторов заблокировали трассу M-30 и затруднили движение на трассах A-42 и A-5 возле Алькоркона.

Около 40 человек вторглись в студию телеканала RTVE и сорвали начало новостной программы, встав перед камерами с транспарантом "Жизнь не должна стоить нам жизни". В Каталонии протестующие также ворвались в студию RTVE, из-за чего пришлось отложить запуск программы El Cafè d'Idees журналистки Джеммы Ниерги.

В конце октября в Испании прошли протесты, закончившиеся столкновениями с полицией; причиной акций стала железнодорожная авария, в результате которой погибли 69 человек.