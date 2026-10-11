Участник забастовки в Испании: большинство из нас не ждет перемен в дальнейшем

Участник забастовки в Испании заявил, что разочарован и не ждет перемен Участник забастовки в Испании: большинство из нас не ждет перемен в дальнейшем

Москва11 окт Вести.Участник забастовки в Испании, который накануне досрочных парламентских выборов выступает за принятие мер против жилищного кризиса в стране, заявил ИС "Вести", что не ждет положительных перемен в дальнейшем.

На улицы городов вышли тысячи испанцев. Участники демонстраций требуют от правительства эффективных мер по сдерживанию жилищного кризиса.

Многие из нас разочарованы тем, что приходится добиваться перемен через выборы. У нас 8 лет было так называемое социалистическое правительство, но положение рабочего класса не улучшилось, и большинство из нас не ждет каких-либо перемен в дальнейшем сказал участник забастовки

Протесты в королевстве начались после резонансного случая с 87-летней Марикармен Абаскаль. Ее выселили из квартиры, где она прожила много лет. Женщина попала в больницу, после чего скончалась.

Женщина была одним из символом борьбы за перемены в жилищной сфере. Ее смерть вызвала массовые акции протеста. Марикармен Абаскаль стала лицом и символом социальных акций в Испании.