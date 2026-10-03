В Мадриде на манифестацию против жилищного кризиса вышли десятки тысяч человек

"На пути ко всеобщей забастовке": Испанию охватил жилищный кризис В Мадриде на манифестацию против жилищного кризиса вышли десятки тысяч человек

Москва3 окт Вести.Испания столкнулась с массовыми протестами, вызванными затяжным жилищным кризисом. В столице на улицы вышли, по разным оценкам, от 70 тысяч до полумиллиона человек. Официальные данные представительства правительства в автономном сообществе Мадрид приводят цифру около 70 тысяч участников, тогда как профсоюз арендаторов заявляет о полумиллионе собравшихся.

Манифестанты прошли шествием до одной из центральных площадей, где расположена мэрия Мадрида. Главным лозунгом акции стал: "На пути ко всеобщей забастовке". Аналогичные выступления прошли и в других городах страны. В Валенсии, как сообщает газета El Pais, митинг закончился столкновениями между полицией и протестующими — стражам порядка пришлось применить силу для разгона толпы.

Обострение ситуации началось после резонансного случая: 26 сентября в Мадриде состоялась крупная манифестация после выселения пожилой женщины, которая была вынуждена покинуть съемное жилье, где прожила 70 лет. Участники акции требовали от властей эффективных мер по сдерживанию кризиса. Вслед за митингом сотни людей разбили палаточный лагерь на центральной площади столицы. Позже стало известно, что женщина сможет вернуться в свой дом после достижения соглашения с компанией-владельцем. Примеру Мадрида последовали другие города.

На фоне общественного недовольства правительство 29 сентября утвердило указы в жилищной сфере, однако местный парламент их не поддержал. Как передает el Diario, из-за отказа ряда партий голосовать за декреты председатель правительства Испании Педро Санчес рассматривает возможность назначения внеочередных всеобщих выборов на 29 ноября.