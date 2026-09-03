Москва3 сен Вести.В городах Испании проходят акции протеста против мигрантов. Граждане недовольны бездействие властей по поводу приезда иностранцев, а также тем, что полиция не реагирует на вызовы о преступлениях. Об этом ИС "Вести" рассказала одна из участник протестной демонстрации.

Мы здесь [на протестах] уже месяц. Нам надоело, потому что никто на нас не обращает внимания. В моем районе Лома-Кольменар (город Уэльва) полиция даже не вмешивается, если что-то происходит. Обокрали или напали - они не приезжают. Никто нам не помогает, как бы ни хотели, никто не приходит рассказала она

При этом девушка недоумевает, почему некоторые сограждане придерживаются мнения, будто в миграционной сфере нет проблем.

Я понимаю, что люди со стороны могут сказать, что мы преувеличиваем в этой невыносимой ситуации. Но поверьте, эти люди приехали сюда, чтобы создавать нам проблемы. Ничего хорошего мы не видим подчеркнула она

Ранее в Сеуте были зафиксированы массовые нападения мигрантов на детей.