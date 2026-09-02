Москва2 сен Вести.В испанском автономном городе Сеута в Северной Африке сохраняется напряженная обстановка из-за наплыва мигрантов, фиксируются нападения на местных жителей, сообщает журналист ИС "Вести" Мария Скородилко.

Обстановка в Сеуте продолжает быть накаленной, очень сложной. Конечно же, улицы патрулирует полиция. Полиции здесь очень много. В небе летают вертолеты, и, судя по всему, те 10 тысяч нелегальных мигрантов, которые все еще остаются сейчас в городе, уже распределились по улицам. Я сегодня видела, как полиция выводила мигрантов из каких-то подвалов. Они выходили с пакетами, сумками. Их уже доставили в полицейский участок рассказала она

По данным местных правоохранителей, фиксируются нападения мигрантов на детей.

Сегодня поступила информация от местной прокуратуры о том, что полиция Сеуты все-таки признала – буквально каждый день они получают информацию о новых сексуальных преступлениях. И, к сожалению, девять из десяти доказанных уже сейчас преступлений на сексуальной почве совершаются с несовершеннолетними отметила журналист

В испанском эксклаве Сеута в Северной Африке в конце июля – начале августа 2026 года произошел крупнейший миграционный кризис: в город попытались проникнуть от 50 до 60 тысяч мигрантов. Часть из них позже вернулась обратно, но ситуация вызвала коллапс.

Жители Сеуты в связи с кризисной обстановкой устраивают акции протеста. На днях они провели на центральной площади Пласа-де-лос-Рейес демонстрацию под лозунгом "Сеуте нужны решения".

Ранее в Международном комитете Красного Креста ситуацию с мигрантами в Сеуте назвали трагической.