Москва16 авгВести.Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута с июля, сообщает испанская газета Español.
По словам журналистов, в результате хаоса и отсутствия контроля со стороны полиции, в Сеуте подвергались сексуальному насилию и были изнасилованы девочки и женщины.
Было зафиксировано 15 случаев подобных преступлений. Двух человек задержалиговорится в полицейских материалах
Последний случай насилия произошел в пятницу вечером, когда три человека попытались изнасиловать десятилетнюю девочку.
Ранее глава Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в городе необходимо срочно создать центр для размещения мигрантов, дела о выдворении которых находятся на рассмотрении. По его словам, создание такого центра обеспечит людей базовыми потребностями и поможет избежать дальнейшего пребывания тысяч людей на улицах.
В Сеуту из Марокко проникли около 72 тысяч нелегалов, отметил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка. По его словам, в испанском анклаве до сих пор остаются более 10 тысяч марокканских мигрантов. На фоне миграционного кризиса в Сеуте председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем.