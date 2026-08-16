Полиция зафиксировала 15 случаев сексуального насилия в Сеуте за время кризиса

Полиция расследует 15 случаев сексуального насилия в Сеуте Полиция зафиксировала 15 случаев сексуального насилия в Сеуте за время кризиса

Москва16 авг Вести.Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута с июля, сообщает испанская газета Español.

По словам журналистов, в результате хаоса и отсутствия контроля со стороны полиции, в Сеуте подвергались сексуальному насилию и были изнасилованы девочки и женщины.

Было зафиксировано 15 случаев подобных преступлений. Двух человек задержали говорится в полицейских материалах

Последний случай насилия произошел в пятницу вечером, когда три человека попытались изнасиловать десятилетнюю девочку.

Ранее глава Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в городе необходимо срочно создать центр для размещения мигрантов, дела о выдворении которых находятся на рассмотрении. По его словам, создание такого центра обеспечит людей базовыми потребностями и поможет избежать дальнейшего пребывания тысяч людей на улицах.

В Сеуту из Марокко проникли около 72 тысяч нелегалов, отметил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка. По его словам, в испанском анклаве до сих пор остаются более 10 тысяч марокканских мигрантов. На фоне миграционного кризиса в Сеуте председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем.