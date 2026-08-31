Жители Сеуты вышли на протест с требованием выдворить мигрантов Жители и силовики Сеуты потребовали выдворения нелегальных мигрантов

Москва31 авг Вести.Сотни жителей испанского автономного города Сеута в Северной Африке вышли на акцию протеста с требованием незамедлительно выдворить нелегальных мигрантов и выделить дополнительные ресурсы для преодоления миграционного кризиса. Об этом сообщает агентство EFE.

Демонстрация под лозунгом "Сеуте нужны решения" прошла на центральной площади Пласа-де-лос-Рейес. Организаторами митинга выступили городские пожарные, а к акции массово присоединились сотрудники полиции, медицинские работники, спасатели, военнослужащие, преподаватели, журналисты и коммунальные службы. Участники настаивают на принятии жестких мер для стабилизации ситуации в регионе.