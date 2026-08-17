Марокканские мигранты устроили акцию протеста в Сеуте В испанской Сеуте около 200 марокканских мигрантов провели акцию протест

Москва17 авг Вести.Порядка двухсот нелегальных мигрантов из Марокко организовали демонстрацию в испанском городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки.

Протестная акция состоялась на пляже Трамполин, где участники из числа обитателей стихийно возникшего палаточного лагеря громко озвучивали требования о предоставлении им официального статуса беженцев и укрытия, сообщает агентство EFE.

Для предотвращения возможных беспорядков в прибрежную зону были оперативно стянуты усиленные наряды полиции.

Ранее глава Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в городе необходимо срочно создать центр для размещения мигрантов, дела о выдворении которых находятся на рассмотрении. По его словам, создание такого центра обеспечит людей базовыми потребностями и поможет избежать дальнейшего пребывания тысяч людей на улицах.

Некоторое время назад в Сеуту из Марокко проникли около 72 тысяч нелегалов, отметил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка. По его словам, в испанском анклаве до сих пор остаются более 10 тысяч марокканских мигрантов.