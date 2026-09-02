El Pais: мигранты в Сеуте не понимают, зачем приехали, и возвращаются в Марокко

"Живу как крыса": нелегалы в Сеуте признались, что не знают, зачем приехали El Pais: мигранты в Сеуте не понимают, зачем приехали, и возвращаются в Марокко

Москва2 сен Вести.Испанский анклав Сеута на севере Африки переживает миграционный кризис. Как пишет газета El Pais, среди нелегалов, проникших в город в конце июля, многие признаются, что сами не знают, зачем они это сделали, и теперь стремятся вернуться обратно в Марокко. Особенно много таких среди молодежи и подростков.

Одним из героев публикации стал 20-летний Тарек, который покидает Сеуту вместе с 17-летней сестрой.

Я больше не могу это терпеть, я уезжаю. Я до сих пор не понимаю, зачем я сюда приехал цитирует его издание

Его сестра добавила, что "хочет вернуться в школу". Другой нелегал, 20-летний Карим Молахид, рассказал, что оказался не готов к условиям незаконного пребывания.

Это не жизнь, я живу как крыса уже месяц. Сплю на улице, ем все, что попадается под руку, или все, что мне дают, у меня болит все тело поделился он

Спустя месяц он также подумывает о возвращении.

В то же время многие марокканцы не спешат покидать город, поскольку не хотят "возвращаться в свою деревню, потерпев поражение". Между тем ситуация в Сеуте накаляется: число звонков в экстренные службы выросло в 10 раз из-за краж, грабежей и стычек между самими мигрантами. Местные жители боятся выходить из домов после наступления темноты, большинство развлекательных заведений закрылись. Депортации в Марокко идут медленно — всего 10–20 человек в день, и, по мнению профсоюзов, без политической воли правительства кризис может затянуться надолго.

В конце августа тысячи жителей Сеуты вышли на манифестацию, требуя от властей действий. Правительство Испании уже задействовало военных для обеспечения безопасности. По оценкам, в город могли проникнуть до 80 тысяч нелегалов, но большая часть уже вернулась. Однако точных данных о том, сколько мигрантов остается, у Мадрида до сих пор нет.