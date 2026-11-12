Массовый митинг в Барселоне за доступное жилье закончился погромами Участники массового митинга в Барселоне устроили беспорядки в центре города

Москва12 ноя Вести.Массовый митинг в Барселоне за доступное жилье и достойные зарплаты закончился беспорядками и погромами в центре города. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

В Барселоне на улицы вышли более 50 тыс. человек. Протестующие поджигали мусорные баки, велосипеды, разводили костры прямо на улицах, били витрины магазинов и проникали внутрь.

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Также сообщается, что группа людей запускала фейерверки в сторону полиции.

Беспорядки начались вечером, хотя в основное время митинг шел мирно. Полиция Каталонии перекрыла несколько улиц и попросила участников акции разойтись, после чего стала вытеснять демонстрантов, а в отношении наиболее агрессивно настроенных применяла слезоточивый газ.

Массовая акция протеста в Барселоне и других крупных городах Испании прошла в рамках 24-часовой всеобщей забастовки в стране. Люди выступали против недоступности жилья и требовали повысить зарплаты и навести порядок на рынке недвижимости.

Ранее стало известно, что в Мадриде на манифестацию в рамках всеобщей забастовки вышли порядка 120 тыс. человек.