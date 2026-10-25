Москва25 октВести.Беспорядки и столкновения с силовиками начались в Барселоне после молодежной акции протеста. Об этом сообщает газета El Mundo.
Уточняется, что демонстранты возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов, а затем подожгли их.
Группы молодых людей с закрытыми лицами вступили в столкновения с каталонской полициейговорится в материале
Антиправительственная акция, прошедшая в Барселоне, была организована с помощью социальных сетей и не была официально согласована.
Накануне агентство ANSA передало, что полиция Италии задержала 371 участника демонстраций, носящих антиправительственный характер.
Между тем сотрудники правоохранительных органов Франции задержали около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков 24 октября.