Акции протеста в Барселоне переросли в беспорядки

Беспорядки начались в Барселоне после акции протеста Акции протеста в Барселоне переросли в беспорядки

Москва25 окт Вести.Беспорядки и столкновения с силовиками начались в Барселоне после молодежной акции протеста. Об этом сообщает газета El Mundo.

Уточняется, что демонстранты возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов, а затем подожгли их.

Группы молодых людей с закрытыми лицами вступили в столкновения с каталонской полицией говорится в материале

Антиправительственная акция, прошедшая в Барселоне, была организована с помощью социальных сетей и не была официально согласована.

Накануне агентство ANSA передало, что полиция Италии задержала 371 участника демонстраций, носящих антиправительственный характер.

Между тем сотрудники правоохранительных органов Франции задержали около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков 24 октября.