Премьер Испании заявил о назначении досрочных выборов на 29 ноября Премьер Испании Санчес объявил о досрочных выборах 29 ноября

Москва5 окт Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных всеобщих выборов. Голосование состоится 29 ноября.

В ходе пресс-конференции Санчес сообщил, что утром принял решение созвать внеочередное заседание Совета министров с целью распустить Генеральные кортесы – испанский парламент.

Я решил созвать сегодня утром внеочередное заседание Совета министров, чтобы распустить генеральные кортесы и назначить всеобщие выборы, которые в соответствии с установленными законом сроками состоятся в воскресенье, 29 ноября заявил испанский премьер

Ранее сообщалось, что Испания столкнулась с массовыми акциями протеста, вызванными затяжным жилищным кризисом в стране. По официальным данным, только в Мадриде на улицы вышли около 70 тысяч человек.