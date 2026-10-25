Выборы 29 ноября в Испании могут превратиться в референдум по жилищной политике Журналист Валиева: жилищный кризис задаст тон избирательной кампании в Испании

Москва25 окт Вести.Жилищный кризис в Испании должен задать тон всей избирательной кампании и заставить партии прямо отвечать на вопросы аренды и зарплат. Об этом в своей авторской колонке заявила журналист ИС "Вести" Мария Валиева.

Выборы 29 ноября, по сути, будут представлены сторонниками [премьер-министра Испании Педро] Санчеса как референдум о жилищной политике заявила она

При этом журналист уверена, что ставка Санчеса на жилье крайне рискованна.

Жилищная тема может и мобилизует левый электорат, но вряд ли переломит общую картину. Результат 29 ноября покажет, является ли жилье в Испании электоральным оружием, которое можно конвертировать в политический нарратив, или структурным провалом, способным свергнуть действующую власть добавила она

Подробнее о жилищной кризисе в Испании и прогнозе для правительства страны – в авторской колонке Марии Валиевой.