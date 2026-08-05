Эксперт не исключил, что миграционный кризис в Испании может вскоре повториться Эксперт Кортунов допустил повторение миграционного кризиса в Испании этим летом

Москва5 авг Вести.Эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в беседе с ИС "Вести" не исключил, что миграционный кризис в Испании может повториться.

Ужесточение мер для мигрантов может привести к расколу внутри испанских властей. Более того, левые силы во главе с премьером Испании Педро Санчесом могут потерять власть, считает он.

Поэтому, конечно, с точки зрения нынешнего испанского руководства, лучше бы не трогать то, что сейчас существует, в том числе и официальную позицию по вопросам миграции. Но такая позиция чревата новыми кризисами… Возможно повторение этого кризиса уже в ближайшее время, даже до конца лета предположил Кортунов

Он обратил внимание, что Марокко — это только северная часть Африки. В случае если произойдет наплыв мигрантов из тропической Африки, то границу Евросоюза пересекут миллионы нелегалов.