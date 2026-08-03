Москва3 авг Вести.Смена власти в Испании не разрешит миграционный кризис, поскольку общий политический курс Европы не ориентирован на защиту национальной идентичности и сохранение своей культуры. Это, в свою очередь, грозит европейской цивилизации скорой гибелью. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Действующее левое правительство Испании возглавляет премьер-министр Педро Санчес. По словам эксперта, в случае прихода к власти правых сил ситуация останется прежней.

Приход правых ничего не изменит, потому что он не может произойти по всей Европе. И вот в этом проблема. Потому что у Европы нет однозначного запрета и нет однозначной цели на защиту своей национальной идентичности и сохранение своей культуры. Они об этом не говорят. Они об этом не думают, у них об этом говорить — это преступление пояснил Кабанов

Однако мигранты представляют угрозу, в том числе криминальную. Это приведет к негативному сценарию для испанского правительства, и они будут вынуждены уйти в отставку, не исключил он

По его словам, европейская цивилизация за 10-15 лет будет уничтожена и погибнет.

Ее нет как христианской цивилизации. А без христианской основы европейской цивилизации, европейской культуры просто не будет резюмировал Кабанов

31 июля в испанский город Сеута, граничащий с Марокко, проникли 60 тысяч нелегалов. По словам мэра Хуана Хесус Виваса, число прибывших мигрантов теперь составляет 70% населения города.