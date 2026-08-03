Эксперт: ужесточение правил для мигрантов не затронет россиян в Испании Кабанов: возможное усиление мер для мигрантов не скажется на россиянах

Москва3 авг Вести.Возможное ужесточение миграционных правил в законодательстве Испании не отразится на проживающих там россиянах — они являются частью европейского культурного кода. Такое мнение озвучил ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

По его словам, в последнее время в Европу вторглись миллионы людей, которые не вливаются в общекультурное пространство, а сохраняют свою культуру, построенную на чуждых для европейцев принципах. Но россияне близки к культуре европейцев.

Думаю, что на наших соотечественниках это ни в коем случае не отразится, потому что наши соотечественники категорически поддерживают подобную политику ужесточения. Они полезны, они являются частью культурно-европейского кода, все это прекрасно понимают отметил Кабанов

Он также обратил внимание на спад русофобии в Европе.

Испанцы уже понемногу поуспокоились после 2022 года, даже после 2014 года, когда у них был такой взрыв русофобии, они поуспокоились уже, и об этом говорят в том числе и соотечественники, которые там находятся. Поэтому я думаю, что никакой угрозы ужесточение миграционного законодательства для наших соотечественников не представляет заключил он

На прошлой неделе в испанский город Сеута на границе с Марокко проникли 60 тысяч нелегалов за сутки. По данным газета The New York Times, 1 августа это число мигрантов уже вернулись в Марокко. Также известно о более чем 60 погибших среди пытавшихся попасть в Сеуту.