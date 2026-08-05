Москва5 авг Вести.Раскол между правыми и левыми в Европе будет нарастать из-за ситуации с мигрантами в Сеуте, заявил ИС "Вести" политолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

По его словам, проблема сильно обострилась между правыми партиями, находящимися в руководстве ряда европейских стран и левым руководством социалистической рабочей партией Испании, которая находится у власти в Мадриде.

Вот раскол между правыми и левыми в Европе теперь будет нарастать. Пока Европа была богатой, и все было хорошо, и можно было тратить большие деньги там на прием мигрантов, на их адаптацию или там на проведение каких-то антимиграционных рейдов. Но, в общем, все это было более-менее в рамках спокойных европейских бюджетов, ну, как-то на этот раскол правых и левых смотрели спокойно. А сейчас идет явное обострение. Сейчас вот такого мира, любви и дружбы, что мы правые и левые, но мы все за общеевропейские ценности, уже нет и нужно выбирать достаточно жесткую политику. Левые будут выбирать одну, правую — другую пояснил эксперт

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились анонимные сообщения с призывами к новому массовому переходу границы испанского автономного города Сеута, расположенного на африканском побережье Средиземного моря.

Между тем, в Испании заявили, что кризис в Сеуте обнажил политический раскол в ЕС.