Москва25 окт Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес надеется, что перенос всеобщих досрочных выборов на 29 ноября позволит ему набрать достаточно голосов для принятия двух декретов, получивших в народе название "закон Марикармен". Об этом в своей авторской колонке заявила журналист ИС "Вести" Мария Валиева.

Она отметила, что правительство Санчеса решило принять декреты "якобы под давлением" всколыхнувших Испанию протестов, однако Конгресс их отклонил.

После отклонения декретов Санчес немедленно объявил о переносе выборов, которые должны были пройти в следующем году. Теперь они назначены на 29 ноября. Видимо, премьер надеется, что после выборов наберет достаточно голосов для принятия декретов. Логика ясна: представить жилищный кризис как противостояние "народа против спекулянтов", изобразить Народную партию и Vox стоящими на стороне фондов-стервятников и заодно отвлечь внимание от миграционного кризиса в Сеуте и коррупционных дел вокруг супруги премьера Бегоньи Гомес и его брата Давида Санчеса сообщила Мария Валиева

Подробнее о причинах протестов в Испании, жилищном кризисе и перспективах краха правительства – в авторской колонке Марии Валиевой.