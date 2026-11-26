Москва26 нояВести.Пожарные и работники школьного образования устроили акции протеста в центре Барселоны в преддверие 29 ноября, когда в Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Однак из протестующих в комментарии ИС "Вести", объяснила свое присутствие на акции.
Я учительница в начальной школе, и нас не устраивают ни зарплаты, ни то, сколько детей в классах. И сотрудников не хватает. Из-за всего этого мы и вышлиобъяснила она, отказавшись представиться
По оценкам испанских профсоюзов, необходимо нанять еще 16 тысяч учителей и уменьшить число учеников в классах.
На площади Каталонии в Барселоне в преддверии выборов убрали палатки протестующих против дорогой аренды и принудительных выселений.
При этом вопросы о стоимости жилья и миграции остаются одними из актуальных в преддверии выборов в парламент. На фоне этих тем разгораются споры между правыми и левыми партиями Испании.
Необходимо, чтобы помощь в первую очередь получали испанцы - например, при распределении социального жилья. Сначала — свои, а потом — все остальныезаявил кандидат правой партии Vox Хуан де Диос Давила
Для каталонских левых республиканцев вопрос перед выборами также заключается в том, с кем придётся договариваться в Мадриде о правах автономии.
На кону — наши права, наши свободы, наш язык, наша культура, и мы должны остановить это правительство крайне правых. Мы рассчитываем на большое количество голосов за нашу партию "Левые республиканцы Каталониизаявил в комментарии ИС "Вести" пресс-секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Адрия Гевара
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон будет представлять Испанию на саммите Европейского союза в Брюсселе из-за занятости испанского премьер-министра Педро Санчеса на внеочередных парламентских выборах.