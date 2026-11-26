Москва26 нояВести.Президент Франции Эммануэль Макрон будет представлять Испанию на саммите Европейского союза в Брюсселе. Как сообщает Euronews, такое решение связано с занятостью испанского премьер-министра Педро Санчеса на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 29 ноября.
По данным телеканала, на такой шаг стороны пошли, учитывая "близкие личные отношения" и "прочные политические связи" между Санчесом и Макроном.
Учитывая "близкие личные отношения" и "прочные политические связи" между Санчесом и Макроном, последний будет представлять Мадрид на саммите в Брюсселеговорится в публикации
Ранее Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Берлине допустил оговорку, назвав себя и европейцев украинцами. Тогда его заявление было посвящено возможному вступлению Украины в НАТО.