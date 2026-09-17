Премьер Испании Санчес опубликовал флаг Евросоюза с красным кленовым листом Премьер Испании отреагировал на идею ассоциации Канады с Евросоюзом

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на идею ассоциации Канады с Европейским союзом (ЕС), опубликовав в соцсети Х изображение флага ЕС с красным кленовым листом.

Сопроводительного текста к картинке Санчес не оставил. На фотографии флаг Евросоюза изображен с главным символом канадского флага.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале работы по предоставлению Канаде ассоциативного членства в ЕС. При этом, что этот статус будет означать, она пояснять не стала.

Для правительств государств Евросоюза заявление главы ЕК оказалось неожиданным: их не проинформировали заранее о предложении фон дер Ляйен, которое она озвучила в рамках ежегодного выступления о положении дел в ЕС. Стоит отметить, что решение о членстве в Евросоюзе принимает Евросовет, а действующей модели ассоциированного членства в ЕС не существует.

Отреагировал на это и президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, Вашингтон может свернуть торговые отношения с Евросоюзом в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена объединения.