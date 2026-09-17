Канада решила присоединиться к военной инициативе Северной Европы Канада подала заявку в североевропейский Объединенный экспедиционный корпус

Москва17 сен Вести.Канада направила заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус (JEF) стран Северной Европы. Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра страны Марка Карни после его переговоров главой британского правительства Энди Бернэмом.

Премьеры отметили расширяющееся партнерство Лондона и Оттавы в сферах безопасности и обороны, а также обсудили способы активизировать это взаимодействие.

В связи с этим премьер-министр Карни объявил, что Канада официально подала заявку на присоединение к Объединенному экспедиционному корпусу. Он приветствовал поддержку участия Канады в этой важной инициативе со стороны Соединенного Королевства говорится в публикации канцелярии

Наряду с этим главы правительств обсудили пути сотрудничества в военно-промышленной и экономической сферах.

Ранее Карни предложил Евросоюзу предоставить его стране статус ассоциированного члена ЕС. Поводом для данного шага послужили неудачные торговые переговоры с США. Страны сообщества выразили готовность рассмотреть эту инициативу.