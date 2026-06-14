Москва14 июн Вести.Арктика важна для Великобритании с точки зрения конкуренции с Францией, Германией и США. Такую мысль ИС "Вести" высказала профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

Для того, чтобы иметь вес в арктическом регионе Британия решилась на создание альянса со странами Северной Европы.

Вот эти страны, страны региона, прежде всего Великобритания, действуют фактически в некотором роде автономно от американцев. Да, у них не хватает ударных сил. Об этом прямо говорят данные государства. В том числе в этом признаются британские военные эксперты. Потому что задачи, которые ставятся, они гораздо более масштабные. Почему важна и Арктика, арктическое направление... Почему британцы этим вообще занимаются? Это же не только вопросы антироссийской повестки, которая очевидна, это же еще и вопросы соперничества с другими государствами, прежде всего с Францией и Германией. сказала она

Профессор также указала на намерение британцев сделать ставку на Канаду, отметив, что это принципиальная позиция Лондона.

Ранее сообщалось, что у Британии в планах формирование военно-морского альянса со странами Северной Европы, который будет действовать независимо от НАТО. Также Лондон был бы не против видеть в новом формировании Канаду, однако Оттава пока не спешит с решением о присоединении.