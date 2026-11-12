Politico: в ЕС надеются на прекращение существования ЕПС после ухода Макрона

В Евросоюзе хотят прекращения существования ЕПС после ухода Макрона Politico: в ЕС надеются на прекращение существования ЕПС после ухода Макрона

Москва12 ноя Вести.Лидеры Евросоюза надеются, что созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона Европейское политическое сообщество (ЕПС), прекратит существование после его ухода. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что лидеры Европы устали от многочисленных встреч, которые все чаще воспринимаются как площадки для пустых разговоров без ощутимых результатов.

Некоторые разочаровались в этом форуме и надеются, что он прекратит существование, когда в следующем году у Франции появится новый президент отмечается в публикации

Один из дипломатов заявил, что из-за усталости дипломатов ЕС страны Европы прохладно встретили предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать еще одну структуру - Европейский совет безопасности.

6 ноября кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что население Франции больше не выносит Макрона из-за падения покупательной способности, роста цен на топливо и энергию, а также массовой безработицы.