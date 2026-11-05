Le Figaro: Макрону не хватает Меркель и Драги для диалога в ЕС

СМИ узнали о тоске Макрона по переговорам с Меркель и Драги Le Figaro: Макрону не хватает Меркель и Драги для диалога в ЕС

Москва5 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон "испытывает скуку" во время общения с нынешними лидерами стран ЕС. Ему не хватает экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и премьера Италии Марио Драги, сообщила газета Figaro со ссылкой на книгу журналистки Франсуазы Дегоа.

Уточняется, что об этих чувствах Макрон рассказал представительнице СМИ в переписке.

Мне скучно. Все грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель цитирует газета сообщение французского президента

В ноябре 2024 года Меркель сделала похожее заявление. В интервью изданию Le Point она рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с Макроном. Политик тогда отметила, что ценит во французском лидере "культуру, интеллект и творческий подход к поиску решений".