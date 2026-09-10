Москва10 сен Вести.Новым главой евродипломатии вместо Каи Каллас может стать президент Франции Эммануэль Макрон, считает политолог Юрий Светов. Мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что Каллас превращается в "единоличного руководителя" Евросоюза и стремится получить как можно больше власти над внешнеполитическими процессами. При этом ситуация в мире меняется – европейцы постепенно осознают, что "США уходят".

Больше Вашингтон не будет отвечать за безопасность европейских стран от мифической угрозы от России. Каллас отстранить не могут. Это такая сложная бюрократическая структура, при которой каждой стране ЕС дают ведомство и политические должности. Люди лишатся должностей, а на их смену придут другие. Конец политической карьеры Каллас наступит при назначении нового человека на ее место. Полагаю, что пост займет Макрон сказал Светов

Ранее стало известно, что вскоре на повестке саммита лидеров ЕС возникнет вопрос о будущем Каллас. Пересмотр роли Европейской службы внешних связей, которую возглавляет Каллас, продвигают Германия и Франция.