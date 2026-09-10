Политолог Асафов: Франция может выйти из ЕС после выборов президента в 2027 году

Политолог рассказал, может ли Франция покинуть Евросоюз Политолог Асафов: Франция может выйти из ЕС после выборов президента в 2027 году

Москва10 сен Вести.Франция может решиться на выход из Евросоюза после выборов президента в 2027 году, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов.

Он отметил, что во Франции, как и в других странах Европы, растет недовольство диктатом структур Евросоюза. Республика уже живет в "эпоху перемен" и ориентируется не на текущего лидера страны Эммануэля Макрона, а на кандидатов будущей президентской гонки.

Здесь мы слышим о необходимости возвращения суверенитета и прекращения поддержки Украины. На первом плане сейчас те идеи, с которыми Макрон когда-то приходил ко власти: Франция должна стать первой страной ЕС или рассмотреть иные варианты развития. Может ли государство выйти из Евросоюза или нет – зависит от итогов выборов. Такой вариант будет рассматриваться рассказал он

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что победа лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году может изменить внешнюю политику Франции по отношению к России. Недавняя победа "Альтернативы для Германии" на региональных выборах в ФРГ сделала такой сценарий более вероятным, отметил он.