Лавров: политики на Западе стали мельчать после ухода Ширака и Шредера

Лавров рассказал, почему западные политики начали мельчать Лавров: политики на Западе стали мельчать после ухода Ширака и Шредера

Москва8 сен Вести.Западные политики начали мельчать после ухода экс-президента Франции Жака Ширака и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера со своих постов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

По его словам, эта категория европейских элит стала мельчать из-за того, что яркие личности перестали быть нужными, а любое инакомыслие вымарывается.

Тенденция к "мельчанию" западных политиков, дипломатов, существует не первый год. Я бы сказал, что, наверное, в начале XXI в., когда уходили известные деятели - [Жак] Ширак и [Герхард] Шредер, целый ряд других сказал Лавров

Министр также обратил внимание на частую смену премьер-министров в Великобритании без прямого участия избирателей.

Партия победила, народ дал ей мандат на правление, но побеждала-то партия под руководством лидера. Значит, голосовали за лидера. А потом этот лидер вдруг перестал устраивать эту партийную верхушку, и он уходит в сторону. Следующего премьера уже никто не избирает, его назначает партия отметил глава МИД

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны Европейского союза (ЕС) для диалога с Москвой.