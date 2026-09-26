Макрон не исключил возможности своего переизбрания в 2032 году

Макрон допустил участие в выборах в 2032 году Макрон не исключил возможности своего переизбрания в 2032 году

Москва26 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что не исключает возможности своего участия в президентских выборах 2032 года. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Макрон отметил, что считает президентство делом всей своей жизни, но напомнил, что не сможет участвовать в следующих выборах, так как уже избирался два срока подряд.

Поэтому я завершу свой срок в мае следующего года, а затем французы изберут кого-то другого. Я ничего не исключаю. Хотя возвращение на этот пост — довольно необычная история. Но посмотрим. Иногда жизнь оказывается изобретательнее кино сказал французский лидер

Эммануэль Макрон также добавил, что ему еще предстоит подумать над тем, чем он будет заниматься, когда покинет Елисейский дворец.

Ранее председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что следующим после канцлера ФРГ Фридриха Мерца власти лишится президент Франции Эммануэль Макрон.