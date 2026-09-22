Москва22 сенВести.Следующим после канцлера ФРГ Фридриха Мерца власти лишится президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин, комментируя итоги земельных выборов в Германии.
Мерц стал недоканцлером. Как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен. Через полгода очередь на выход подойдет у Макронанаписал Володин в мессенджере MAX
На выборах в парламент Мекленбурга – Передней Померании 20 сентября партия "Альтернатива для Германии" набрала 38,2% голосов, в то время как ХДС – всего 4,9% и не преодолела необходимый барьер для прохождения в ландтаг. Немецкий канцлер и нынешний лидер христианских демократов Мерц назвал такой результат катастрофой.
Западные СМИ считают, что Мерц вскоре может отправиться в отставку с поста канцлера ФРГ.