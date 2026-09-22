Володин рассказал, сколько осталось Макрону быть президентом Володин: через полгода на выход отправится Макрон

Москва22 сен Вести.Следующим после канцлера ФРГ Фридриха Мерца власти лишится президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин, комментируя итоги земельных выборов в Германии.

Мерц стал недоканцлером. Как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен. Через полгода очередь на выход подойдет у Макрона написал Володин в мессенджере MAX

На выборах в парламент Мекленбурга – Передней Померании 20 сентября партия "Альтернатива для Германии" набрала 38,2% голосов, в то время как ХДС – всего 4,9% и не преодолела необходимый барьер для прохождения в ландтаг. Немецкий канцлер и нынешний лидер христианских демократов Мерц назвал такой результат катастрофой.

Западные СМИ считают, что Мерц вскоре может отправиться в отставку с поста канцлера ФРГ.