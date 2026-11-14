Филиппо разорвал флаг ЕС на митинге в Париже и потребовал отставки Макрона РИА Новости: Филиппо на митинге порвал флаг ЕС и потребовал отставки Макрона

Москва14 ноя Вести.На акции протеста в Париже лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо порвал флаг Евросоюза и призвал французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку. Об этом сообщило РИА Новости.

Порвав синий флаг с желтыми звездами, Филиппо бросил его на землю и заявил, что Франция должна выйти из сообщества. Вместе с толпой лидер "Патриотов" скандировал призыв к отставке Макрона.

Параллельно с акцией Филиппо в Париже проходит манифестация против роста цен в стране и жестких действий полиции в отношении протестующих. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что 14 ноября по стране пройдет порядка 50–60 акций протеста.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские власти запугивают своих граждан якобы российской угрозой, но на самом деле опасаются протестов изнутри.