Французский политик Филиппо сравнил флаг ЕС с тряпкой и призвал к Frexit

Французский политик Филиппо высмеял упавший с ратуши флаг ЕС Французский политик Филиппо сравнил флаг ЕС с тряпкой и призвал к Frexit

Москва23 окт Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял флаг Евросоюза, который сорвало ветром со здания ратуши. Комментарий он опубликовал в социальной сети X.

В своем аккаунте политик ответил на публикацию пользователя, сообщившего о происшествии.

Благодаря ветру на одну тряпку для мытья посуды с синим узором в виде звезд стало меньше написал Филиппо

Французский политик также выступил с призывом к восстановлению независимости Франции и призвал к Frexit – выходу страны из состава ЕС.

Ранее он призвал президента Эммануэля Макрона подать в отставку на фоне массовых протестов и беспорядков во Франции. По мнению Филиппо, стране необходимо восстановить национальный суверенитет и самостоятельность в принятии политических решений.