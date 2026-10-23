Москва23 октВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял флаг Евросоюза, который сорвало ветром со здания ратуши. Комментарий он опубликовал в социальной сети X.
В своем аккаунте политик ответил на публикацию пользователя, сообщившего о происшествии.
Благодаря ветру на одну тряпку для мытья посуды с синим узором в виде звезд стало меньшенаписал Филиппо
Французский политик также выступил с призывом к восстановлению независимости Франции и призвал к Frexit – выходу страны из состава ЕС.
Ранее он призвал президента Эммануэля Макрона подать в отставку на фоне массовых протестов и беспорядков во Франции. По мнению Филиппо, стране необходимо восстановить национальный суверенитет и самостоятельность в принятии политических решений.