Филиппо об инциденте в Литве с птицами, принятыми за дрон: всеобщая паника

Французский политик Филиппо оценил инцидент с птицами, принятыми за дрон в Литве Филиппо об инциденте в Литве с птицами, принятыми за дрон: всеобщая паника

Москва14 сен Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал инцидент с принятыми за дрон птицами в Литве, выразив мнение, что европейским лидерами нельзя доверять. Соответствующий пост опубликован на его странице в соцсети Х.

13 сентября агентство Reuters выпустило материал, в котором сказано, что власти Литвы приняли стаю птиц за беспилотник, временно закрыли аэропорт Вильнюса и успели поднять в воздух истребитель НАТО.

Всеобщая паника! Проклятая Россия атакует! После проверок выяснилось, что на самом деле это была стая птиц говорится в публикации Филиппо

По мнению Филиппо, таким образом "постоянно придумывают фейковые новости", чтобы пугать общество и подталкивать к военным действиям.

Французский политик полагает, что европейским лидерам "никогда нельзя верить".