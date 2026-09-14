Москва14 сенВести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал инцидент с принятыми за дрон птицами в Литве, выразив мнение, что европейским лидерами нельзя доверять. Соответствующий пост опубликован на его странице в соцсети Х.
13 сентября агентство Reuters выпустило материал, в котором сказано, что власти Литвы приняли стаю птиц за беспилотник, временно закрыли аэропорт Вильнюса и успели поднять в воздух истребитель НАТО.
Всеобщая паника! Проклятая Россия атакует! После проверок выяснилось, что на самом деле это была стая птицговорится в публикации Филиппо
По мнению Филиппо, таким образом "постоянно придумывают фейковые новости", чтобы пугать общество и подталкивать к военным действиям.
Французский политик полагает, что европейским лидерам "никогда нельзя верить".