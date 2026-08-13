Москва13 авгВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский был пойман с поличным при проведении операций, которые могли спровоцировать глобальную катастрофу. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальных сетях.
Он уточнил, что речь идет об инцидентах с БПЛА в Болгарии и ФРГ. При этом Филиппо заметил, что обе попытки украинского лидера вызвать международный резонанс провалились.
Кровавая марионетка евроястребов поймана с поличнымсказал политик
Ранее немецкие следователи допустили, что представители Украины могли провести операцию под чужим флагом в аэропорту Лейпциг/Галле.
10 августа глава МИД Болгарии Велислава Петрова провела встречу с послом Украины Олесей Илашчук после проникновения в воздушное пространство страны дрона "Майя", используемого ВСУ.