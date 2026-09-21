Во Франции осудили меры Макрона по ограничению энергопотребления Филиппо: власти Франции ограничивают население вместо снятия санкций с РФ

Москва21 сен Вести.Французские власти предпочитают ущемление прав населения республики отказу от финансирования Киева и антироссийских санкций. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал призыв французского президента Эммануэля Макрона гражданам перейти на удаленную работу, чтобы экономить топливо.

Они скорее ограничат свободу передвижения французов, чем снизят налоги, прекратят финансирование войны на Украине и отменят идиотские антироссийские санкции написал политик в X

Ранее Филиппо заявил, что своими словами о якобы растущей угрозе со стороны России президент Франции хочет добиться отмены предстоящих в 2027 году президентских выборов.