"Шанс на мир": французский политик Филиппо об отстранении Зеленского Филиппо: отстранение Зеленского может стать шансом на мир для Украины

Москва12 окт Вести.Отстранение Владимира Зеленского от власти может стать шансом на наступление мира на Украине. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Соглашение между Трампом и Путиным – это шанс на мир. Так же, как и отстранение от дел кровавой марионетки евроолигархии – Зеленского говорится в публикации

Политик также в очередной раз призвал власти Франции немедленно прекратить финансирование киевского режима и "взять курс на выход из ЕС и НАТО". По его словам, так Париж "освободится" и сможет отстаивать свои национальные интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. По его мнению, Украине необходим новый лидер. Он, подчеркнул глава Белого дома, должен быть из числа способных договориться с Россией.