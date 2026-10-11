Москва11 октВести.Украина имеет право на лидера, который заинтересован в урегулировании конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал пост Илона Маска, который накануне указал, что глава киевского режима зашел слишком далеко.
Потрясающе! Только что в своем аккаунте в соцсети X Илон Маск также призвал к уходу Зеленского! ... Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру!написал он в соцсети Х
Пост Маска стал своеобразным ответом на заявления президента США Трампа. Тот ранее упомянул, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но предпочел этого не делать.