Филиппо заявил, что Украина имеет право на президента, стремящегося к миру Политик Филиппо: Украина имеет право на президента, стремящегося к миру

Москва11 окт Вести.Украина имеет право на лидера, который заинтересован в урегулировании конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал пост Илона Маска, который накануне указал, что глава киевского режима зашел слишком далеко.

Потрясающе! Только что в своем аккаунте в соцсети X Илон Маск также призвал к уходу Зеленского! ... Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру! написал он в соцсети Х

Пост Маска стал своеобразным ответом на заявления президента США Трампа. Тот ранее упомянул, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но предпочел этого не делать.