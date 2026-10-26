Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими резкими высказываниями только доказывает правоту американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, его слова приводит агентство РИА Новости.

Украинцы, которые хотят мирных переговоров, все больше отвергают Зеленского; к тому же, налицо коррупция... И тут Маск — бац! — прямо в точку попал рассказал Филиппо

По его мнению, для главы киевского режима это плохо прежде всего потому, что, в отличие от Маска, он не понимает, что необходим мир, полная отмена санкций против РФ и возобновление контактов с Москвой.

Я повторяю снова и снова: ни одного французского евро, ни одного французского оружия для Украины! добавил политик

Ранее Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно нарушали условия использования Starlink. Они применяли систему для наступательных ударов, уточнил миллиардер. По его словам, система связи Starlink должна оставаться гражданской, чтобы ее спутники не стали целью ударов.

Между тем газета The Telegraph сообщила, что Киев слишком поверил в себя, полагаясь только на Starlink.