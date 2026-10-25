Христофору: реакция Киева на пост Маска о Starlink говорит о страхе поражения

Кипрский журналист объяснил реакцию Киева на пост Маска о Starlink Христофору: реакция Киева на пост Маска о Starlink говорит о страхе поражения

Москва25 окт Вести.Бурная реакция украинцев на заявление главы SpaceX Илона Маска о нарушении боевиками ВСУ условий использования Starlink свидетельствует о страхе поражения. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

В эфире своего YouTube-канала журналист объяснил, что пост Маска вызвал панику, из-за которой глава киевского режима Владимир Зеленский "бросился звать на помощь европейцев", поскольку понимает, к чему движется ситуация.

Пост Илона Маска в соцсети X вызвал самый настоящий взрыв в головах у украинцев написал он

При этом подобная тактика вызвала противоположный эффект, заставив европейских политиков лишь саркастически высказаться в адрес основателя SpaceX.

Сначала Зеленский жаловался, что Starlink не был восстановлен до нормальной военной скорости, а потом (глава МИД Польши Радослав Сикорский. – Прим. ред.) отправляет Маска на Марс в издевательской манере добавил Христофору

Днем ранее Илон Маск выразил мнение, что отключение спутниковой связи Starlink может вызвать немедленное обрушение украинской линии фронта. Позже Сикорский призвал его не смешивать бизнес и политику, а также пожелал однажды улететь на Марс.