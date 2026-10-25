Москва25 октВести.Бурная реакция украинцев на заявление главы SpaceX Илона Маска о нарушении боевиками ВСУ условий использования Starlink свидетельствует о страхе поражения. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
В эфире своего YouTube-канала журналист объяснил, что пост Маска вызвал панику, из-за которой глава киевского режима Владимир Зеленский "бросился звать на помощь европейцев", поскольку понимает, к чему движется ситуация.
Пост Илона Маска в соцсети X вызвал самый настоящий взрыв в головах у украинцевнаписал он
При этом подобная тактика вызвала противоположный эффект, заставив европейских политиков лишь саркастически высказаться в адрес основателя SpaceX.
Сначала Зеленский жаловался, что Starlink не был восстановлен до нормальной военной скорости, а потом (глава МИД Польши Радослав Сикорский. – Прим. ред.) отправляет Маска на Марс в издевательской манередобавил Христофору
Днем ранее Илон Маск выразил мнение, что отключение спутниковой связи Starlink может вызвать немедленное обрушение украинской линии фронта. Позже Сикорский призвал его не смешивать бизнес и политику, а также пожелал однажды улететь на Марс.