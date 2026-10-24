МИД Польши рекомендовал Маску не смешивать бизнес и политику Сикорский пожелал Маску однажды улететь на Марс

Москва24 окт Вести.Попытки смешивать бизнес и политику обычно плохо заканчиваются, особенно если это касается американского бизнесмена Илона Маска. Так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал перебои в работе Starlink на Украине.

Дипломат добавил, что желает Маску всего наилучшего, и выразил надежду, что бизнесмен все-таки полетит на Марс.

Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске … Я желаю Маску всего наилучшего. Он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс добавил Сикорский

Ранее терминалы Starlink на Украине перестали работать при скорости движения более 160 километров в час. Это привело к тому, что украинские беспилотники, оснащенные Starlink, лишились связи.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что ограничения со Stralink для украинцев сняты. Министр обороны Украины Евгений Хмара, в свою очередь, подтвердил, что терминалы функционируют на скорости более 400 километров в час.